Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma planı!

Galatasaray'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular, dün akşam Ankaragücü'ne mağlup oldukları maçın ardında hakem kararlarına tepki gösterdi. Cimbom'da Başkan Mustafa Cengiz'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşüp MHK'nın patronu Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını isteyeceği belirtildi

Haber; Haberturk
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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma planı!
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04 Mart 2021 10:05
Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi.

Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK

Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.



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