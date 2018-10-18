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Galatasaray'dan 4 oyuncu için sakatlık açıklaması

Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Belhanda, Donk, Rodrigues ve Onyekuru'nun sakatlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan 4 oyuncu için sakatlık açıklaması
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18 Ekim 2018 17:05
Galatasaray, milli takımlardan dönen oyuncular için sağlık raporu açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Ryan Donk'un sakatlıkları nedeniyle tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bu oyuncuların Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor maçında oynayıp oynamayacaklarının ise sağlık heyetinin son kontrolünden sonra belli olacağı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

''Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır.''

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