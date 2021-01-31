Galatasaray'daki arkadaşları, İrfan Can'ı "bıraktı"

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'daki arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takibi bıraktı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'daki arkadaşları, İrfan Can'ı 'bıraktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2021 23:28
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan transfer yarışından galip çıkarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için