Galatasaray'da 'YÖNETİM' çatırdıyor!

Galatasaray yönetiminde taşlar yerinden oynamaya başladı. Gomis'in ayrılık sürecinden sonra yapılamayan transferlerden sonra Fatih Terim ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlayan yönetim, kendi içerisinde de kırılmalar yaşıyor.Garry Rodrigues'in transferi, Fatih Terim'e rağmen Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a satılması ve Belhanda'nın Arabistan'a transferi sürecinde yaşanan fikir ayrılıkları Fatih Terim ile sarı-kırmızılı yönetimin arasının açılmasına sebep oldu.Yaşanan tüm gelişmelere son olarak Dubai seferinden boş dönülmesi ve Fatih Terim'in "çalışma kültürlerimiz farklı" dediği Serdar Aziz'in yönetim tarafından önce "affedilmesi" ve ardından da konu hakkında bir açıklama yapılması ve Aziz sürecinde Abdürrahim Albayrak'ın devre dışı bırakılması yönetim içerisinde bölünmelere sebep oldu.Kısa bir süre önce de sarı-kırmızılı yönetici Okan Böke istifa kararı almış ancak yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğunu ifade ederek bu kararını "şimdilik" askıya aldığını ifade etmişti.