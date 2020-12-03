Galatasaray'da yeni başantrenör belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör resmen açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yeni başantrenör belli oldu
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03 Aralık 2020 15:00
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018'den bu yana sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük görevini yürüten Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Antrenörlük kariyerine 2001'de başlayan Ömer Uğurata, Beykozspor, İTÜ ve Darüşşafaka'nın yanı sıra milli takımların çeşitli kategorilerinde görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda, bu sezon istenilen sonuçların alınamaması üzerine 10 Kasım'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.



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