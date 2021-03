Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı

İmzalı bu formayı açık arttırmayla satacağız.

Galatasaray, A Takımı Kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı. İşte imza töreninde yapılan açıklamalar...Fernando Muslera öyle bir isim ki, yerel yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tür saygınlıkları lafla, bir iki kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Bu bizi mutlu ediyor. Diğer futbolcular sakın alınmasın, çok sevdiğimiz bir insan. Bütün futbolcuları çok seviyor. Kaptan gibi kaptan. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu aradı. Sakın diğer kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera. Ligde 10 sene üst üste aynı takımın formasını giyen ilk futbolcu. Kendisine yakın tek isim sanırım Alex. Ayrıca Simovic'ten sonra gol atan yabancı kaleci. Galatasaray'da 14 kez kupa kazanan yabancı oyuncu ve bu bir rekor. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. 303 maça çıkmış, 113 maçta gol yememiş. Toplam maç sayısı 374. Muslera kalede olunca herkes güveniyor. Muslera bizim her şeyimiz. Türkçesi de oldukça iyi. İnşallah Galatasaray'a başkan da olur.Fernando Muslera, 3 Milyon 750 Bin € maaş alıyordu, büyük indirim yaptı ve 2,5 Milyon €'yu kabul etti.Muslera ile uzun süredir görüşüyoruz, konuşuyoruz. Muslera benim sağ kolumdur. Pandemide takımla konuşmasını ve indirime yardımcı olmasını istedik. Muslera da 'Başta ben indirim yapmalıyım" dedi. İki tane arkadaş indirim yapmadı. Muslera'nın yaptığını unutmayacağız. Kendisine ABD'den çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Galatasaraylıyım ve burada bırakmak istiyorum" dedi. Aldığı parada çok büyük fedakarlık yaptı. Dün 13:00'te anlaştık ve birbirimize sarıldık.Fernando Muslera'nın ayağı Çaykur Rizespor maçında kırılmıştı. Yine bir Çaykur Rizespor maçından önce onunla sözleşme imzalamak istedim.Fernando Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir isim. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur ve umarım uzun yıllar daha devam eder.Bazen bir konuşma için hazırlık yaparsınız, ancak sayın yöneticilerimizin açıklamalarından sonra sözlerimde değişiklik yapmam gerektiğini hissediyorum. Galatasaray'da 10. senem ve 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında doğru karar verdiğimi bir kez daha anlayabiliyorum. Birçok isimle çalıştım ve hepsi bana çok şey kattı. Uruguay'dan 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama ikinci evimde gibiyim. Doğru karar verdiğimi bir kez daha anlamış oldum.Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı. İnsanlık anlamında, kariyer anlamında burada büyüdüm. Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır. Ailemle birlikte ne kadar doğru bir karar aldığımızı hissetim. Bu güzel camiaya 3 yıl daha hizmet edeceğim için mutluyum.Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Yönetime teşekkür ederim. Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederim, bana güvendi, beraber başarılar yakaladık. Birçok futbolcuyla oynadım, hepsine teşekkür ederim. Personelimize teşekkür ederim. Mert'e teşekkür ederim, Şükrü'ye teşekkür ederim. Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Hakan Balta, Necati takım arkadaşlarımdı ama şimdi farklı görevdeler. Umarım yine hep beraber başarılar yakalarız. Aklıma gelmeyen isimler varsa, onlardan özür dilerim.Farklı yerlerden teklifler vardı, başka şeyler de olabilirdi ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım. Her şey için teşekkür ederim.Fernando Muslera'nın 'Galatasaray'da 5. yıldızı görür mü?' sorusuna yanıtı; "Buraya şampiyonluklar ve başarılar için geldim demiştim. Benim burada bulunma amacım bu oldu. Kaç tane kupa varsa, hepsini takımımla beraber kazanmak istiyorum."Buffon çok güzel bir örnek. 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum. Galatasaray'da 3 sene boyunca maksimum seviyede başarıları kazanmak istiyorum. Belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim.Rüştü Reçber'i efsaneler arasında ilk sıraya yazabiliriz. Mert Günok, Alt Bayındır, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır, İrfan Can Eğribayat gibi iyi genç kaleciler var. Daha birçok kaleci var. Türk kalecileri oldukça iyi.Bu haksız rekabet yorumları çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bütün taraftarlardan ilgi görmek çok değerli. Bu da işinizi doğru yaptığınızı gösterir. İlk günden beri tek amacım %100'ümü Galatasaray için vermek.