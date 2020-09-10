Galatasaray'da forvete altyapı hamlesi

Galatasaray'da Adem Büyük'ün ayrılığının ardından altyapıdan yetişen Ali Yavuz Kol'un A Takım'da şans bulması bekleniyor.

, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'da forvete altyapı hamlesi
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10 Eylül 2020 10:05
Galatasaray, forvet hattındaki yoğunluk sebebiyle Adem Büyük'ün ayrılık isteğine olumlu yaklaştı.

Kadrosunda; Radamel Falcao, Diagne ve Oğulcan Çağlayan gibi hücumcuları olan Galatasaray'ın, Adem'in alternatifini ise genç takımdan bulduğu bildirildi. Alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol'un, Cim Bom'un yeni sezondaki alternatif forveti olacağı bildirildi.

Fiziksel ve atletik testlerde göz dolduran Ali Yavuz Kol antrenmanlarda gösterdiği becerilerle de Fatih Terim'in gözüne girmişti.. Süper Lig'den birkaç kulübün ilgilendiği genç futbolcunun kiralanmasından ziyade A Takımda şans verilmesine karar verilmişti.



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