Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2020 17:00
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Aktaş'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için