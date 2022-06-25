GALATASARAY, CADIZ İLE ALEJO İÇİN TEMASTA

GEÇEN SEZON DA ŞARTLAR SORULMUŞ

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

İSPANYA LİGİ'NDE OYNAMAYI ÇOK SEVİYOR

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından transferde düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılıların İspanya'dan transfer yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. Galatasaray, Cadiz'den Ivan Alejo için temaslara başladı.İspanyol basınından La Voz Digital'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, futbolcuyu uzun süreden beri takip ediyor. Galatasaray, sezonun tamamlanmasının ardından Cadiz ile temas kurdu. Bu temaslar devam ediyor.Öte yandan haberde Galatasaray'ın önceki sezon da futbolcunun şartlarını sorduğu ifade edildi. Forvet ve sağ kanatta oynayabilen 27 yaşındaki İspanyol futbolcunun 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunuyor.2018 yılında çıkıştayken 4 milyon Euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geride bıraktığımız sezonda Cadiz forması ile toplam 24 maça çıkan futbolcu 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.Ivan Alejo kendisiyle yapılan röportajda, "Birçok açıdan kolay bir yıl olmadı. Taraftarlarımız bizi destekledi, cesaretlendirdi. Önümüzdeki yıl yine dünyanın en iyi liginin keyfini çıkaracağız" demiş ve La Liga'nın kendisi için önemini anlatmıştı.