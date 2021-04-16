Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hakemleri açıklandı

AYDINUS'UN 49. GALATASARAY MAÇI

Aydınus, 49. kez bir Galatasaray maçında orta hakem olarak görev alacak. Galatasaray, Aydınus'un yönettiği 48 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 107 sarı ve 12 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 121 sarı ve 11 kırmızı kart gördü.

AYDINUS'UN RAPORUYLA TERİM'E 10 MAÇ CEZA

Fatih Terim ile Fırat Aydınus arasında derbi sırası ve sonrasında da tartışmalar yaşanmıştı. Fırat Aydınus'un Fatih Terim'in sözleriyle ilgili yazdığı rapor sonrası deneyimli teknik adama 10 maç ceza verilmişti.

Fırat Aydınus raporunda Fatih Terim'in kendisine, "Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın ya ben. Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah kahretsin. Yazıklar olsun sana be. Senin gibi hakemler bu maçların a...... s......" dediği Hürriyet gazetesi tarafından iddia edilmişti.

FATİH TERİM MAÇ SONRASI NE DEMİŞTİ?

"Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. "Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim?" Allah aşkına birak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Maça Fırat'tan önce ve Fırat'tan sonra diyebiliriz. Harika oynuyorduk ama bu durum Fırat Aydınus'un hoşuna gitmedi. Ben Galatasaray camiasının, taraftarının, futbolcularının hakkını kimseye yedirmem. Ben bunları üstlerine havale etsem, arkalarında dururlar, o yüzden Allah'a havale ediyorum. Maçın skorunu bir tarafa bırakıyorum, fark yapacağımızı beklerken maçı da kaybedebilirdik. Trabzon'da 4-0 kaybettik, yine Fırat var ama ağzımızı açmadık. Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da yaptıkları, hepiniz gördünüz ve Bülent Yıldırım VAR'daydı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için benim kararım doğrudur der. Şimdi bunlar hak yiyor hak."