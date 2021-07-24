Galatasaray, Van Aanholt'u da açıkladı

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, transfer için KAP'a açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılılar, en son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık kontrat karşılığında el sıkıştı.



1.8 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor.



VAAN AANHOLT İÇİN KAP GELDİ



Galatasaray Kulübün'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."



İMZA PARASI YOK, MAAŞI 1,8 MİLYON €



Hollandalı ve menajerleri, sarı kırmızılı idareciler ile yapılan uzun görüşmelerde imza parası talebini geri çekti. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in onayı ile bu transfer gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılar uzun süredir temas halinde olduğu Van Aanholt ile 1.8 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya vardı.



UZUN SÜRE KİRALIK OYNADI



Altyapısını Den Bosch, PSV ve Chelsea kulüplerinde alan, ilk profesyonel lig tecrübesini Coventry'de yaşayan 1990 doğumlu oyuncu, uzun yıllar bonservisi elinde tutan Chelsea'de sadece 8 maçta oynarken Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse'ye kiralık gitti.



