Galatasaray, Tetteh için anlaştı: 7.5M€ + satıştan pay!

Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satarak kasasına 20 milyon euro koyan Galatasaray, Sparta Prag'ın Ganalı genç yeteneği Tetteh için 7.5 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardı. Wolves ve Everton ile girdiği transfer yarışını kazanan Galatasaray'ın Tetteh'in menajeri Sascha Empacher ile bu sabah saatlerinde son bir görüşme daha gerçekleştirdiği ve Ganalı futbolcunun transferinin tamamlanması için artık hiçbir engelin kalmadığı duyuruldu.
Gana referanslı Kickgh.com'un iddiasına göre; taraftarlar arasındaki görüşme bu sabah saatlerinde tamamlandı ve Galatasaray, Tetteh'in transferi için Sparta Prag'a 7.5 milyon euro ve oyuncunun bir sonraki satışından da pay vermeyi kabul etti. 21 yaşındaki futbolcunun tranferi için geri sayıma geçen Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.
BENJAMIN TETTEH KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Gana referanslı Kickgh.com'un iddiasına göre; taraftarlar arasındaki görüşme bu sabah saatlerinde tamamlandı ve Galatasaray, Tetteh'in transferi için Sparta Prag'a 7.5 milyon euro ve oyuncunun bir sonraki satışından da pay vermeyi kabul etti. 21 yaşındaki futbolcunun tranferi için geri sayıma geçen Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.
BENJAMIN TETTEH KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın