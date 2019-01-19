Galatasaray, Tetteh için anlaştı: 7.5M€ + satıştan pay!

Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satarak kasasına 20 milyon euro koyan Galatasaray, Sparta Prag'ın Ganalı genç yeteneği Tetteh için 7.5 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardı. Wolves ve Everton ile girdiği transfer yarışını kazanan Galatasaray'ın Tetteh'in menajeri Sascha Empacher ile bu sabah saatlerinde son bir görüşme daha gerçekleştirdiği ve Ganalı futbolcunun transferinin tamamlanması için artık hiçbir engelin kalmadığı duyuruldu.Gana referanslı Kickgh.com'un iddiasına göre; taraftarlar arasındaki görüşme bu sabah saatlerinde tamamlandı ve Galatasaray, Tetteh'in transferi için Sparta Prag'a 7.5 milyon euro ve oyuncunun bir sonraki satışından da pay vermeyi kabul etti. 21 yaşındaki futbolcunun tranferi için geri sayıma geçen Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor.10 Temmuz 1997Ganail: Accra211,93SantrforÇiftSparta Prag30 Haziran 2022Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol2 milyon Euro22 maç 9 gol 2 asist