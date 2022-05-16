Galatasaray, sezonu evinde galibiyetle kapattı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Adana Demirspor'un gollerini ise Yunus Akgün ve Mario Balotelli kaydetti.



Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, puanını 51'e çıkardı. Ligdeki son 5 maçını kaybeden Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.





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