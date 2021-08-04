Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan konusu, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya giderek çözdü. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı
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04 Ağustos 2021 18:01
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın 1,2 milyon euroluk cezası için Tahkim Kurulu itiraz etti ama karar ret oldu. Bu gelişmenin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Oğulcan Çağlayan'a Rizespor'a ödeme yapılmadığı için lisans çıkartamayan Galatasaray, sorunu anlaşmaya giderek çözdü.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan için anlaşmaya vardı. Emre Taşdemir, Ali Yavuz bonservisiyle, Yunus Akgün kiralık olarak verilecek.

İmzaların atılmasının ardından Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a yeni sezon için lisans çıkartabilecek.


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