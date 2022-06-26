Galatasaray Nef'ten bir transfer daha!

Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'dan 2.06 boyundaki Türk pivot Mahir Ağva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu son iki sezondur Pınar Karşıyaka forması ile ligimizde mücadele eden uzun oyuncu Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi. Yeni oyuncumuza Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, aynı zamanda 26 Haziran (bugün) doğum günü olan oyuncumuza başarılarla dolu nice seneler diliyoruz.



Mahir Ağva kimdir?



Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin çocuğu olarak 26 Haziran 1996'da Almanya'nın Reutlingen şehrinde dünyaya geldi. 206 cm boyundaki Mahir, basketbol kariyerine de doğup büyüdüğü Almanya'da başladı. 18 yaşında 2014/15 sezonunda Almanya İkinci ligi olarak adlandırabileceğimiz ProA Ligi takımlarından Ehingen Urspring ile imzaladı. Burada gösterdiği performans ile Bundesliga takımlarından Tigers Tübingen'e transfer oldu.



20 yaşına geldiğinde 2016/17 sezonunda Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Frankfurt Skyliners ile kariyerine devam etti. 2017 yazında sonraki 2 sezonunu geçireceği Gießen 46ers'a transfer oldu.



2019 yaz aylarında Darüşşafaka ile ING Basketbol Süper Ligi'ne merhaba diyen oyuncumuz, pandemi sebebiyle yarım kalan sezonda 23 maçta forma giydi. Aynı sezonda Darüşşafaka ile 16 EuroCup maçında da süre aldı.



2020/21 sezonunda rotasını İzmir'e çeviren Mahir Ağva, Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final Pınar Karşıyaka ile final oynama başarısı gösterdi. Aynı sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 4.3 sayı, 3.1 ribaunt istatistikleri ile oynadı.



Geçtiğimiz sezon yine Pınar Karşıyaka forması ile basketbol kariyerine devam eden Mahir 33 lig maçında 4.1 sayı, 2.9 ribaunt ortalamaları tutturdu."





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