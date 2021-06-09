🇪🇬Mustafa Muhammed: "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağım için çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arjantin, İspanya ve Avustralya'nın yer aldığı grup oldukça zor. Olimpiyat madalyası almak kolay değil. Başarılı olmak için kararlıyız."https://t.co/u3khqMpK6p



— Sporx (@sporx) June 9, 2021

Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Mustafa Muhammed için bir flaş açıklama da Mısırlı futbolcunun menajeri Ahmed Yahya'dan geldi.Mustafa Muhammed'in menajeri Ahmed Yahya, Galatasaray'ın satın alma maddesini etkinleştirmek için Zamalek ile henüz temasa geçmediğini doğruladı.Mustafa Muhammed'in menajeri Yahya, "Galatasaray şu ana kadar Zamalek ile bir görüşme gerçekleştirmedi ve satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi.Kulüpteki kaotik durumun Mustafa Muhammed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.Mustafa Muhammed'in kariyer planlaması hakkında da konuşan Ahmed Yahya,Herkes, transfer süreci için Olimpiyatları bekliyor ve Mustafa Muhammed için bir sonraki adım harika olacak" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu 2022 ocak ayına kadar aktif durumda.