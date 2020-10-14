Galatasaray, Marcao'nun halefini buldu!

Galatasaray, dev takımların takibinde olan Marcao'yu ara transferde satmayı planlarken, Brezilyalı stoperin boşluğunu dolduracak ismi de buldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Rusya'nın Ural takımında forma giyen Norveç'li savunmacı Stefan Strandberg'i takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Marcao'nun halefini buldu!
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14 Ekim 2020 11:51
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor…

Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.

Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

BİR NORVEÇLİ DAHA

Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.

Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.



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