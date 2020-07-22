Galatasaray, kritik toplantıyı açıkladı!

Galatasaray, 2019/20 sezonu değerlendirmesi ve 2020/21 planlaması için Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ile birlikte Fatih Terim'in bir toplantı yaptığını duyurdu."Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.