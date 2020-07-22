Galatasaray, kritik toplantıyı açıkladı!

Galatasaray'da bugün saat 15.00'te Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda yeni sezona dair toplantı yaptığı açıklandı.

Galatasaray, kritik toplantıyı açıkladı!
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22 Temmuz 2020 18:26
Galatasaray, 2019/20 sezonu değerlendirmesi ve 2020/21 planlaması için Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal ile birlikte Fatih Terim'in bir toplantı yaptığını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"






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