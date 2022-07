Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı transfer etti

KAZIMCAN'DAN VEDA

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı.Altay, 19 yaşındaki futbolcusu için Galatasaray ile anlaşma sağladığını açıkladı.Galatasaray, bu transfer için Altay'a 21 Milyon TL bonservis ücreti ödeyecek."16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.Yolun açık olsun bizim çocuk "Kazımcan Karataş da Altay için bir veda mesajı paylaştı.19 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Büyük Altay Ailem; Ailem diyorum çünkü tanıştığımızda henüz 10 yaşındadaydım, spor okulu öürensici olarak başlayan bu birlikteliğimiz, tüm alt yaş kategorilerinde ve en sonunda da A takım seviyesine kadar sürdü.Bu forma altında, bu camia içerisinde o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıymetli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel hissettim ki bu duygular sadece birbirine sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen duygulardır. Bu nedenle Altay ile sadece bir spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim için.Beni öyle bağrınıza bastınız ki bunu saha içinde ve dışında kısaca tüm yaşantımda hissettim. Gelişim yolculuğuma sizler de eşlik ettiniz ve hep yanımda oldunuz. Bir futbolcu için bu çok özel bir duygu.Benim için bu satırları yazmak oldukça zor. Ama yeni bir hikaye yazmak için şimdi ayrılık vakti geldi. Tanıştığım, tanışamadığım, bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.Armasında İzmir yazan Büyük Altay benim için her zaman özel olacak ve hayatım boyunca bu onuru yaşayıp, yaşatacağımdan şüpheniz olmawsın.Son iç saha maçında verdiğim röportajda da söylediğim gibi; "Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir" Buna tüm kalbimle inanıyorum.Hepiniz hakkınızı helal edin.Sizleri çok seven, evladınız, kardeşiniz"