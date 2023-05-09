Galatasaray: 'İnan az kaldı az'

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.



Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı kırmızılı takım en yakın takipçileri ile puan farkını 5'e çıkardı.



Şampiyonluk için emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da kulübün sosyal medya hesabı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Yapılan paylaşımda, "Çok değil, İNAN AZ KALDI AZ…" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca sarı kırmızı kalp emojisi de yer aldı.



Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.





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