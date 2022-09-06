Galatasaray'ın Trent Alexander-Arnold'u!

Galatasaray, Gaziantep FK engelini son dakikalarda bulduğu gollerle geçerek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların sağ bekteki etkili oyuncusu Sacha Boey sezon başından beri ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.Cimbom'un genç yeteneği Sacha Boey, futbolun ezberlerini de bozdu… Bir futbol klasiği olan, "Sezon başı kamp yemeyen oyuncu performans veremez. Form tutması zaman alır." sözünü Boey tersine çevirmiş durumda.Gaziantep FK'ya karşı en çok ikili mücadele kazanan, en çok sahipsiz kop kazanan, en çok rakip pası kesen ve en çok adam eksilten ikinci adam olan Boey, sezon başı kampına katılmamasına rağmen harika işlere imza atıyor.21 yaşındaki genç yetenek oynadığı futbolla taraftarın gözünün pasını silerken sosyal medyada ise oyun gücü ve tarzıyla Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold'a benzetiliyor.Gaziantep FK maçında 69 kez topla buluşan Boey, 13 kez ikili mücadele kazandı. 7 çalım attı. Rakip sahada 6 kez buluşurken 3 kez de pas arası yaptı. Bitmek bilmez enerjisiyle hücuma müthiş katkı veren Boey'u maçtan sonra Okan hoca özel olarak tebrik etti.