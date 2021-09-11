Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda 5 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu
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11 Eylül 2021 17:19
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Sacha Boey, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli ile birlikte cezası bulunan Marcao yer almadı.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine devam edildi.

Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, Trabzon seyahati öncesi takımımızı ziyaret etti.



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