Galatasaray'ın o alanda ligde rakibi yok!

Cim Bom'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu fırtınası yaşanıyor. Yıldız transferlerin ardından ilk 11'deki yerini kaybedeceği konuşulan Kerem, sezon başından beri formasını kimseye kaptırmadı. İstanbulspor maçı öncesinde Trabzonspor ağlarını 2 kez sallayan Kerem, dün akşam da penaltıdan golünü attı.
Kerem'in daha önce son penaltı golü, 17 Nisan 2021'de Göztepe deplasmanındaydı. Milli futbolcu 79'da ise frikikten golünü attı. Sezonun ilk yarısında Sarı-Siyahlılar'a karşı penaltı atışından yararlanamayan ve bunu telafi eden Milli futbolcu, bu sezonki 34. resmi sınavında toplamda 12 gole ulaştı. 2021- 22'de 52 resmi maçta 13 kez ağları sallayan yıldız futbolcu, geçen sezonu 38 karşılaşmada 10 golle noktalamıştı.
Hoş geldin Icardi
Sakatlığının atlattıktan sonra Trabzonspor maçında sahalara dönen Mauro Icardi, İstanbulspor sınavına ikinci yarının başında dahil oldu. Icardi'nin 67'deki golü, ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. Arjantinli yıldız, uzatmada ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve 90+2'de penaltıdan golünü attı. Son golünü de 8 Aralık 2023'te Adana Demirspor maçında penaltıdan kaydeden yıldız forvet, ligde 19. maçında 13 gol ve 7 asiste ulaştı.
İç saha serisi 28'e çıktı
Süper Lig'de şampiyonluğun Fenerbahçe ile birlikte iki büyük favorisinden biri olan Galatasaray, evindeki harika performansını dün de sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor karşısında 28'e çıkardı. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, bu maç öncesi çıktığı 27 mücadelede 25 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Sahasında 33 puan topladı
Zafer sayısını 26'ya yükselten Cim Bom, bu sezona baktığımızda namağlup serisini taraftarı önünde 11'e çıkartırken, bu maçların hepsini kazanarak 33 puan topladı.
Evinde bu sezon puan kaybetmeyen tek takım konumundaki Galatasaray, tek yenilgisini 11 Kasım 2023'te 2-1'lik sonuçla Hatayspor deplasmanında yaşadı. Buruk'un takımı, bu maçın ardından toplamda çıktığı 10 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde Cim Bom, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Kerem'in daha önce son penaltı golü, 17 Nisan 2021'de Göztepe deplasmanındaydı. Milli futbolcu 79'da ise frikikten golünü attı. Sezonun ilk yarısında Sarı-Siyahlılar'a karşı penaltı atışından yararlanamayan ve bunu telafi eden Milli futbolcu, bu sezonki 34. resmi sınavında toplamda 12 gole ulaştı. 2021- 22'de 52 resmi maçta 13 kez ağları sallayan yıldız futbolcu, geçen sezonu 38 karşılaşmada 10 golle noktalamıştı.
Hoş geldin Icardi
Sakatlığının atlattıktan sonra Trabzonspor maçında sahalara dönen Mauro Icardi, İstanbulspor sınavına ikinci yarının başında dahil oldu. Icardi'nin 67'deki golü, ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. Arjantinli yıldız, uzatmada ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve 90+2'de penaltıdan golünü attı. Son golünü de 8 Aralık 2023'te Adana Demirspor maçında penaltıdan kaydeden yıldız forvet, ligde 19. maçında 13 gol ve 7 asiste ulaştı.
İç saha serisi 28'e çıktı
Süper Lig'de şampiyonluğun Fenerbahçe ile birlikte iki büyük favorisinden biri olan Galatasaray, evindeki harika performansını dün de sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor karşısında 28'e çıkardı. Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, bu maç öncesi çıktığı 27 mücadelede 25 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Sahasında 33 puan topladı
Zafer sayısını 26'ya yükselten Cim Bom, bu sezona baktığımızda namağlup serisini taraftarı önünde 11'e çıkartırken, bu maçların hepsini kazanarak 33 puan topladı.
Evinde bu sezon puan kaybetmeyen tek takım konumundaki Galatasaray, tek yenilgisini 11 Kasım 2023'te 2-1'lik sonuçla Hatayspor deplasmanında yaşadı. Buruk'un takımı, bu maçın ardından toplamda çıktığı 10 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte ligde Cim Bom, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.