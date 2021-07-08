İç transferde art arda imzalar gelirken, gidecek isimler için de çalışmalar başlatıldı.



Transfere kaynak yaratmak isteyen Cim Bom'da bu doğrultuda gönderilecek ilk ismin Christian Luyindama olduğu öğrenildi. Bir türlü Fatih Terim'in güvenini kazanamayan ve oyun sistemine pek uymayan Kongolu oyuncu için teklif beklendiği kaydedildi.



Bir dönem Everton ve Spartak Moskova'nın takip ettiği 26 yaşındaki stoper için Sarı Kırmızılılar minimum 8 milyon Euro'luk bir bonservis bekliyor.



