Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifi: Para + 2 futbolcu

Galatasaray, TFF'nin yabancı kararı sonrası yerli operasyonu yaparken, ilk etapta Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara gibi isimlere imza attırmıştı. Cimbom bununla beraber yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

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Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz teklifi: Para + 2 futbolcu
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23 Haziran 2021 12:00
Yerli oyuncu transferine büyük önem veren Fatih Terim'in, ilk hedefilerinden biri olan Barış Alper Yılmaz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar, ismi Trabzonspor ile de anılan genç yıldızla her konuda anlaşırken, Keçiörengücü ile pazarlıklarda da sona geldi.

Cimbom'un Başkent kulübünü 1.5 milyon euro ve 2 genç futbolcu karşılığında ikna etmek üzere olduğu belirtiliyor.

21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 34 lig maçında 8 gol atıp, 5 asist yaptı.




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