Galatasaray'ın 122 milyon euroluk yedek kulübesi!

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısındaki yedek kulübesinin değeri dudak uçuklattı.





Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yanı sıra Zaniolo, Jakobs, Ahmed Kutucu, Berkan ve Arda Ünyay kulübede görev bekledi. Bu yıldızlar için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 122.7 milyon euro çıktı.





Osimhen'e 75 milyon euro, Zaniolo'ya 15 milyon euro, İcardi'ye 10 milyon euro, Jakobs'a 9 milyon euro, Ahmed Kutucu'ya 6 milyon euro, Berkan'a 4 milyon euro, Kaan'a 3.2 milyon euro ve Arda Ünyay'a 500 bin Euro bonservis ödendi.



