Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.



GALATASARAY İKİ KATI FAZLA GOL ATTI



Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi. Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlılar 3-1 kazanmıştı.



KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR



İki ekip, maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti.



Galatasaray, deplasmanda 6 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 15 gole, sarı-kırmızılılar 25 golle yanıt verdi.



EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.





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