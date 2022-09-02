Galatasaray için tek problem Conte

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyen Lucas Moura için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.
Fakat Lacivert-Beyazlı ekibin hocası Antonio Conte'nin, Brezilyalı sağ kanat oyuncusunu takımda tutmak istediği belirtildi. Hâl böyle olunca 30 yaşındaki oyuncunun transferi zora girdi.
Brezilyalı Lucas Moura, bu sezon sadece 2 maçta 12 dakika süre alabilmişti.
Fakat Lacivert-Beyazlı ekibin hocası Antonio Conte'nin, Brezilyalı sağ kanat oyuncusunu takımda tutmak istediği belirtildi. Hâl böyle olunca 30 yaşındaki oyuncunun transferi zora girdi.
Brezilyalı Lucas Moura, bu sezon sadece 2 maçta 12 dakika süre alabilmişti.