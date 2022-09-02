Galatasaray için tek problem Conte

Tottenham Menajeri Antonio Conte'nin Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Lucas Moura'yı kadrosunda tutmak istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için tek problem Conte
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02 Eylül 2022 10:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyen Lucas Moura için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

Fakat Lacivert-Beyazlı ekibin hocası Antonio Conte'nin, Brezilyalı sağ kanat oyuncusunu takımda tutmak istediği belirtildi. Hâl böyle olunca 30 yaşındaki oyuncunun transferi zora girdi.

Brezilyalı Lucas Moura, bu sezon sadece 2 maçta 12 dakika süre alabilmişti. 

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