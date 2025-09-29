29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-073'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Galatasaray'ı Liverpool öncesi heyecanlandıran istatistik

Galatasaray'ın Liverpool maçı öncesi ortaya ilginç bir tesadüf çıktı. İşte ayrıntılar..

calendar 29 Eylül 2025 16:49
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ı Liverpool öncesi heyecanlandıran istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Liverpool hafta sonu Premier Lig'de Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Daha öncesi sezonlarda Galatasaray'ın Crystal Palace'ın mağlup ettiği takımlara karşı kazanması dikkat çekti.

ÖNCE 1-0, SONRA 3-2


30 Eylül 2023 tarihinde, Manchester United'ı önce Crystal Palace 1-0 yendi. 3 Ekim 2023 tarihinde ise Galatasaray, Old Trafford'da 3-2 kazandı.

Yine 27 Ekim 2024'te Crystal Palace, Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. 7 Kasım 2024'te ise Galatasaray, Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla galip geldi.

Liverpool maçı öncesi ortaya çıkan bu istatistik sosyal medyada Galatasaray taraftarlarına "Liverpool'u da 3-2 mağlup eder miyiz?" sorusunu sordurttu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.