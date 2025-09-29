Galatasaray'ı Liverpool öncesi heyecanlandıran istatistik

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Liverpool hafta sonu Premier Lig'de Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Daha öncesi sezonlarda Galatasaray'ın Crystal Palace'ın mağlup ettiği takımlara karşı kazanması dikkat çekti.
ÖNCE 1-0, SONRA 3-2
30 Eylül 2023 tarihinde, Manchester United'ı önce Crystal Palace 1-0 yendi. 3 Ekim 2023 tarihinde ise Galatasaray, Old Trafford'da 3-2 kazandı.
Yine 27 Ekim 2024'te Crystal Palace, Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. 7 Kasım 2024'te ise Galatasaray, Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla galip geldi.
Liverpool maçı öncesi ortaya çıkan bu istatistik sosyal medyada Galatasaray taraftarlarına "Liverpool'u da 3-2 mağlup eder miyiz?" sorusunu sordurttu.
