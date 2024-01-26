Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu kurtardı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. İstanbulspor'un golünü 28. dakikada David Sambissa attı.
Galatasaray, İstanbulspor karşısında öne geçmeyi frikik golüyle başardı. Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara büyük bir sevinç yaşattı. Bu arada sarı kırmızılı takımın son 3 frikik golünü de Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, Trabzonspor maçında da 2 gol kaydetmişti.
Okan Buruk, üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti.
Mauro Icardi'nin 67. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 57 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin arkasında 2. sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
Fenerbahçe | Puan: 57 Averaj: 42
Galatasaray | Puan: 57 Averaj: 33
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.
DAVINSON SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11'de yer aldı. En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
ZAHA YİNE SANTRFOR BAŞLADI
Galatasaray'da Wilfired Zaha, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasına Trabzonspor maçında olduğu gibi yine santrforda başladı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk'un en ileri uçta düşündüğü Zaha, 5-1 biten Trabzonspor deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans sergilemişti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla İstanbulspor karşılaşmasında da 31 yaşındaki oyuncuyu forvet mevkisinde oynattı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Zaha; 17'si Süper Lig, 7'si Şampiyonlar Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Zaha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
BOEY MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Ayağında ağrı hissetmesi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncu riske edilmemek üzere teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla İstanbulspor maçında forma giymedi. Boey bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken, 3 kez de sarı-kırmızılı formayı giymedi. Fransız sağ bek, Ümraniyespor maçında tercihen, Konyaspor maçında kart cezası sebebiyle ve Sivasspor karşılaşmasında da sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyememişti.
OSMAN ZEKİ KORKMAZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında tek değişikliğe gitti. Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 11'de başlayan Ethemi'nin yerine Galatasaray mücadelesinde Emir Kaan Gültekin'e görev verdi. İstanbulspor, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu Konyaspor'a kiraladı.
G.SARAY ÖNDE BASKIYLA BAŞLADI
Galatasaray maça baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım rakibini kendi yarı sahasına gömmeyi başarsa da net bir fırsat yakalayamadı.
İlk şut 18. dakikada geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayğıyla vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
Maçın başından beri tamamen savunmaya çekilen İstanbulspor, rakibine pozisyon fırsatı vermedi. 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zaha'nın vuruşu savunmadan döndü.
İSTANBULSPOR DİREĞE TAKILDI
İstanbulspor gole çok yaklaştı. Cza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ndao, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alınana döndü.
KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ
İstanbulspor, 28. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, ceza sahasına iyi ortaladı. Kale önünde Sambissa düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray beraberlik golü için yüklenmeye çalışıyor. Mücadelenin 33. dakikasında Tete, ceza sahası içinde önüne düşen topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top kalecinin üzerine gitti.
ÖNCE GOL, SONRA PENALTI
Süper Lig'de Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 38. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.
Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı.
İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.
İlk yarıda ciddi bir atak olmadı ve takımlar devreye bu skorla girdi.
BURUK'TAN ICARDI HAMLESİ
Galatasaray'da Okan Buruk, ikinci yarı Tete'nin yerine Mauro Icardi'yi oyuna aldı.
İSTANBULSPOR ETKİLİ GELDİ
İkinci yarının ilk ciddi atağı İstanbulspor'dan geldi. Savunma arkasına sarkan Emir Kaan, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
İstanbulspor, ikinci yarının ilk 15 dakikasında da Galatasaray'a net bir atak fırsatı vermedi. Sarı kırmızılı takım, rakip ceza sahasına girmekte zorlandı.
Galatasaray, 63. dakikada Kaan Ayhan ile gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ çaprazda topla buluşan Kaan, sert vurdu. Top üstten auta gitti.
G.SARAY ATTI, VAR İPTAL DEDİ
Galatasaray'da Mauro Icardi golü attı ancak VAR'dan iptal edildi. 67. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşu ceza sahası içinde Icardi'nin önüne düştü. Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Bahattin Şİmşek, ofsayt gerekçesiyle golü yaklaşık 6 dakikalık uzatmanın ardından iptal etti.
Galatasaray iptal edilen golün ardından da baskısını iyice artırdı. İstanbulspor tamamen savunmaya çekildi.
KEREM FRİKİKTEN ATTI
Galatasaray'ın yay üzerinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla takımını 79. dakikada 2-1 öne geçiren golü attı.
İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI
İstanbulspor'da Mendy, 89. dakikada Barış Alper'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
G.SARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray'da Icardi, Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımının 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.
33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Berkan Kutlu), Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 64 Ndombele), Tete (Dk. 46 Icardi), Mertens (Dk. 82 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 81 Halil Dervişoğlu)
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Dk. 80 Vefa Temel), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Rroca), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 87 Traore), Ndao (Dk. 66 Mendy), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Jackson)
Goller: Dk. 28 Sambissa (İstanbulspor), Dk. 36 (Penaltıdan) ve 79 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+2 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 89 Mendy (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+3 Okan Erdoğan, Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 62 Loshaj, Dk. 75 Alp Arda (İstanbulspor), Dk. 39 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+3 Zaha (Galatasaray)
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. İstanbulspor'un golünü 28. dakikada David Sambissa attı.
Galatasaray, İstanbulspor karşısında öne geçmeyi frikik golüyle başardı. Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara büyük bir sevinç yaşattı. Bu arada sarı kırmızılı takımın son 3 frikik golünü de Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, Trabzonspor maçında da 2 gol kaydetmişti.
Okan Buruk, üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti.
Mauro Icardi'nin 67. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 57 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin arkasında 2. sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
Fenerbahçe | Puan: 57 Averaj: 42
Galatasaray | Puan: 57 Averaj: 33
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.
DAVINSON SANCHEZ 7 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11'de yer aldı. En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
ZAHA YİNE SANTRFOR BAŞLADI
Galatasaray'da Wilfired Zaha, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasına Trabzonspor maçında olduğu gibi yine santrforda başladı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Okan Buruk'un en ileri uçta düşündüğü Zaha, 5-1 biten Trabzonspor deplasmanında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak etkili bir performans sergilemişti. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında gösterdiği performansla İstanbulspor karşılaşmasında da 31 yaşındaki oyuncuyu forvet mevkisinde oynattı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Zaha; 17'si Süper Lig, 7'si Şampiyonlar Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 25 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Zaha, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
BOEY MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan İstanbulspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Ayağında ağrı hissetmesi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncu riske edilmemek üzere teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla İstanbulspor maçında forma giymedi. Boey bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken, 3 kez de sarı-kırmızılı formayı giymedi. Fransız sağ bek, Ümraniyespor maçında tercihen, Konyaspor maçında kart cezası sebebiyle ve Sivasspor karşılaşmasında da sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyememişti.
OSMAN ZEKİ KORKMAZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında tek değişikliğe gitti. Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 11'de başlayan Ethemi'nin yerine Galatasaray mücadelesinde Emir Kaan Gültekin'e görev verdi. İstanbulspor, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu Konyaspor'a kiraladı.
G.SARAY ÖNDE BASKIYLA BAŞLADI
Galatasaray maça baskılı başladı. Sarı kırmızılı takım rakibini kendi yarı sahasına gömmeyi başarsa da net bir fırsat yakalayamadı.
İlk şut 18. dakikada geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayğıyla vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.
Maçın başından beri tamamen savunmaya çekilen İstanbulspor, rakibine pozisyon fırsatı vermedi. 24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zaha'nın vuruşu savunmadan döndü.
İSTANBULSPOR DİREĞE TAKILDI
İstanbulspor gole çok yaklaştı. Cza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ndao, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alınana döndü.
KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ
İstanbulspor, 28. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, ceza sahasına iyi ortaladı. Kale önünde Sambissa düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray beraberlik golü için yüklenmeye çalışıyor. Mücadelenin 33. dakikasında Tete, ceza sahası içinde önüne düşen topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top kalecinin üzerine gitti.
ÖNCE GOL, SONRA PENALTI
Süper Lig'de Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 38. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.
Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı.
İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.
İlk yarıda ciddi bir atak olmadı ve takımlar devreye bu skorla girdi.
BURUK'TAN ICARDI HAMLESİ
Galatasaray'da Okan Buruk, ikinci yarı Tete'nin yerine Mauro Icardi'yi oyuna aldı.
İSTANBULSPOR ETKİLİ GELDİ
İkinci yarının ilk ciddi atağı İstanbulspor'dan geldi. Savunma arkasına sarkan Emir Kaan, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
İstanbulspor, ikinci yarının ilk 15 dakikasında da Galatasaray'a net bir atak fırsatı vermedi. Sarı kırmızılı takım, rakip ceza sahasına girmekte zorlandı.
Galatasaray, 63. dakikada Kaan Ayhan ile gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sağ çaprazda topla buluşan Kaan, sert vurdu. Top üstten auta gitti.
G.SARAY ATTI, VAR İPTAL DEDİ
Galatasaray'da Mauro Icardi golü attı ancak VAR'dan iptal edildi. 67. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşu ceza sahası içinde Icardi'nin önüne düştü. Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Bahattin Şİmşek, ofsayt gerekçesiyle golü yaklaşık 6 dakikalık uzatmanın ardından iptal etti.
Galatasaray iptal edilen golün ardından da baskısını iyice artırdı. İstanbulspor tamamen savunmaya çekildi.
KEREM FRİKİKTEN ATTI
Galatasaray'ın yay üzerinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla takımını 79. dakikada 2-1 öne geçiren golü attı.
İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI
İstanbulspor'da Mendy, 89. dakikada Barış Alper'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
G.SARAY PENALTI KAZANDI
Galatasaray'da Icardi, Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, takımının 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.
33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Berkan Kutlu), Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 64 Ndombele), Tete (Dk. 46 Icardi), Mertens (Dk. 82 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 81 Halil Dervişoğlu)
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Dk. 80 Vefa Temel), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Rroca), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 87 Traore), Ndao (Dk. 66 Mendy), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Jackson)
Goller: Dk. 28 Sambissa (İstanbulspor), Dk. 36 (Penaltıdan) ve 79 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+2 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 89 Mendy (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+3 Okan Erdoğan, Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 62 Loshaj, Dk. 75 Alp Arda (İstanbulspor), Dk. 39 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+3 Zaha (Galatasaray)