Galatasaray hücumda yokları oynuyor

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 3 gol atabildi.

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Galatasaray hücumda yokları oynuyor
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02 Mayıs 2021 13:08
Galatasaray'da forvet hattı son karşılaşmalarda sessizliğe büründü. Çaykur Rize (4) ve Hatayspor (3) maçlarında toplam 7 gol yiyen Cimbom, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada savunmasını toparlamayı başardı ve ağlarında sadece 3 gol gördü.

Biraz daha kontrollü futbol oynamayı tercih eden sarı-kırmızılı ekip belki amacına ulaştı ama bu kez de gol etkinliği azaldı. Özellikle de son 3 maçta... 7 puan toplanan bu karşılaşmalarda 3 golle nokta atışı yapıldı. Goller de Emre Akbaba (2) ve Muhammed'den geldi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



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