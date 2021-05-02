Galatasaray hücumda yokları oynuyor

Galatasaray'da forvet hattı son karşılaşmalarda sessizliğe büründü. Çaykur Rize (4) ve Hatayspor (3) maçlarında toplam 7 gol yiyen Cimbom, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada savunmasını toparlamayı başardı ve ağlarında sadece 3 gol gördü.



Biraz daha kontrollü futbol oynamayı tercih eden sarı-kırmızılı ekip belki amacına ulaştı ama bu kez de gol etkinliği azaldı. Özellikle de son 3 maçta... 7 puan toplanan bu karşılaşmalarda 3 golle nokta atışı yapıldı. Goller de Emre Akbaba (2) ve Muhammed'den geldi.



EN AZ GOL YİYEN TAKIM



Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.



