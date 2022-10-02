Galatasaray HDI Sigorta, set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, set vermedi
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01 Ekim 2022 20:13
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Berkun Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı)

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

Setler: 23-25, 20-25, 27-29

Süre: 95 dakika (29, 28, 38)

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