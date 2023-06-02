Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sürpriz hakem

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sürpriz hakem
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02 Haziran 2023 12:30
Son güncelleme 02 Haziran 2023 12:46
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Bitigen, bu karşılaşma ile birlikte kariyerinde 3. kez derbi maçta düdük çalacak.

39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi, daha önce Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği derbi maçta ve Galatasaray'ın Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede düdük çaldı.

Bitigen ile Galatasaray 16 maça çıkarken 9 kez kazandı ve 4 kez yenildi. Fenerbahçe ise Bitigen'in yönettiği 11 maçta 9 kez kazandı ve 1 kez mağlup oldu.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Kayserispor - Ankaragücü: Cihan Aydın

Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük

 

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