Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sürpriz hakem

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.
Bitigen, bu karşılaşma ile birlikte kariyerinde 3. kez derbi maçta düdük çalacak.
39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi, daha önce Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği derbi maçta ve Galatasaray'ın Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede düdük çaldı.
Bitigen ile Galatasaray 16 maça çıkarken 9 kez kazandı ve 4 kez yenildi. Fenerbahçe ise Bitigen'in yönettiği 11 maçta 9 kez kazandı ve 1 kez mağlup oldu.
Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:
Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
Kayserispor - Ankaragücü: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
Bitigen, bu karşılaşma ile birlikte kariyerinde 3. kez derbi maçta düdük çalacak.
39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi, daha önce Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği derbi maçta ve Galatasaray'ın Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede düdük çaldı.
Bitigen ile Galatasaray 16 maça çıkarken 9 kez kazandı ve 4 kez yenildi. Fenerbahçe ise Bitigen'in yönettiği 11 maçta 9 kez kazandı ve 1 kez mağlup oldu.
Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:
Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
Kayserispor - Ankaragücü: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük