Galatasaray direkleri geçemedi: 5 direk!

Gaziantep FK karşısında baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, toplarının direkten dönmesiyle büyük şansızlık yaşadı.
Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı.
Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.
Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı.
Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.