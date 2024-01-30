Galatasaray direkleri geçemedi: 5 direk!

Süper Lig'de oynadığı maçlarda şutları en fazla direkten dönen takım olan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında da beş kez direğe takıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray direkleri geçemedi: 5 direk!
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29 Ocak 2024 23:23
Son güncelleme 30 Ocak 2024 07:50
Gaziantep FK karşısında baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, toplarının direkten dönmesiyle büyük şansızlık yaşadı.

Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı.

Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.

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