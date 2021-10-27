Sıra kimde, bilmiyorlar

Skora etkileri çok düşük

Diagne'nin derbide dökülmesi, Mohamed'in oyuna girdikten sonra penaltıyı atmak isteyip kaçırması ve Halil'in son haftalarda formayı kaptırması ile Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.Sarı-Kırmızılılar'da hâlâ ideal santrforun kim olduğu bir türlü netlik kazanmadı. Sezona Diagne ile başlayan Cim Bom'da, ibre daha sonra Halil'e döndü. Son olarak Mohamed ön plana çıksa da, teknik patron Fatih Terim derbide Diagne'yi tercih etti. Senegalli santrfor ise zorlu mücadelede tam anlamıyla döküldü ve Vida ile Necip karşısında çaresiz kaldı. Oyuna sonradan giren Mohamed'in de penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen ısrarla topun başına geçmek istemesi ve penaltı vuruşunda Ersin'i geçememesiyle Aslan büyük bir fırsat kaçtı.Mısırlı forvetin bu davranışından büyük rahatsızlık duyan Terim, maç sonundaki basın toplantısında tepkisini net şekilde dile getirdi ve Mohamed'e ne kadar kızgın olduğunu söyledi. Dolayısıyla ligdeki bir sonraki sınav olan Gaziantep karşısında Fatih hocanın ileri uçta nasıl bir tercih yapacağı hakkında hiç kimsenin bir bilgisi yok. Buna takımdaki oyuncular da dahil... Terim'in, Mohamed'e kızması, Diagne'nin de formdan düşmesi sebebiyle, bu kez Halil'i tercih edebileceği tahmin ediliyor.Kısa bir süre önceye kadar Terim'in gözdesi olan Halil de, son haftalarda formasını kaptırmış durumda. Ancak Sarı-Kırmızılılar'da asıl can sıkan detay, ileri uçta kim görev alırsa alsın skor gücünün çok düşük olması. Öyle ki ligde 10 hafta geride kalmasına rağmen, Galatasaray'ın forvetlerinden Diagne'nin 1, Halil'in 1, Mohamed'in de tamamı derbiden önceki 2 maçta olmak üzere 3 golü bulunuyor. Üç golcünün ligde 5 golde kalması, en çok da Terim cephesinde hayal kırıklığı yaratıyor.Gözler ara transferdeFatih hoca işte bu forvet krizine en kısa sürede bir çözüm bulmak istiyor, ancak elinde başka alternatif kalmadığından Ocak ayına en az hasarla girmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş derbisi sonrasında yine transfer mesajları veren tecrübeli çalıştırıcının, hücum hattına yeni bir takviye talebinde bulunacağı, gelen haberler arasında.