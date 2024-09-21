Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.
Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.
Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.
Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.
KADIKÖY BİZİM İÇİN DEPLASMAN DEĞİL! 😎💪
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray 👏#FBvGS pic.twitter.com/auR6OfbAM5
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024