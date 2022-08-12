Galatasaray'dan flaş Monchi hamlesi

Galatasaray Kulübü, kulüpten izinsiz futbolcularla görüşen Sevilla yöneticisi Monchi'yi UEFA'ya şikayet etmeyi düşünüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan flaş Monchi hamlesi
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12 Ağustos 2022 13:50
Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao'yu 12 milyon euro karşılığında Sevilla'ya göndermişti. Sevilla bu transferin ardından Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'u gözüne kestirmişti. 

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray, Marcao ve Nelsson transferleri konusunda kendilerini zor durumda bırakan Monchi'yi FIFA'ya şikayet edecek.

Haberde yer alan bilgiye göre; İspanyol kulübü Sevilla ve yönetici Monchi, önce futbolcular ile görüşerek onları gelmeye ikna edip, Galatasaray'ı zor durumda bırakmakla itham edilecek.

Genelde 21 yaş altı oyuncular ile ilgili ağır yaptırımlar uygulayan ve transfer yasağı getiren FIFA, Galatasaray ile Sevilla arasında yaşanan benzer durumlarda genelde uyarı vermekle yetiniyor.



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