Galatasaray'dan adaylara çağrı: 500 bin TL

Galatasaray Kulübü, başkan adaylarının GS TV ve Youtube'da program yapabilmeleri için, kulübe 500 bin TL bağışta bulunmaları gerektiğini duyurdu.



Yapılan resmi açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir." ifadelerine yer veridi.



Galatasaray'da başkanlık için Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir yarışıyor.



