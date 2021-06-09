Galatasaray'dan adaylara çağrı: 500 bin TL

Galatasaray başkan adayları, sarı-kırmızı kulübe 500 bin TL bağışta bulunmaları halinde Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabilecek

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'dan adaylara çağrı: 500 bin TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 14:13
Galatasaray Kulübü, başkan adaylarının GS TV ve Youtube'da program yapabilmeleri için, kulübe 500 bin TL bağışta bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir." ifadelerine yer veridi.

Galatasaray'da başkanlık için Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir yarışıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.