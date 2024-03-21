Galatasaray'da Wilfried Zaha kararı

Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya yeniden ilk 11 yolu göründü. Sarı-Kırmızılılarda milli ara sonrası Zaha'nın tekrar sol açık bölgesine geçmesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Wilfried Zaha kararı
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21 Mart 2024 08:13
Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha beklentileri büyük oranda karşılayamadı.

Son dönemde formasını kaptıran Zaha, Sarı-Kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı.

YENİDEN 11'E GEÇECEK

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak.

Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye çekilecek.

SON 3 MAÇI BOŞ GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememişti. Galatasaray milli ara dönüşü Hatayspor'u konuk edecek.

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