Galatasaray'da stoper yerlilere emanet edilecek!

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşırsa, Victor Nelsson'la ilgili flaş gelişmeler yaşanabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da stoper yerlilere emanet edilecek!
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29 Haziran 2022 13:27
Galatasaray'da ayrılık kervanına Victor Nelsson da katılabilir. Marcao'yu Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Victor Nelsson'un akıbetini belirleyecek olan gelişmenin detayları...

KARAR GALATASARAYLILARI ŞAŞIRTTI

Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Marcao'dan sonra Victor Nelsson'a da veda edebilir. Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, Victor Nelsson için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'ın Victor Nelsson kararı taraftarlarca hoş karşılanmadı. Marcao ile yollarını ayıracak olan Cimbom'un Danimarkalı stoperle de vedalaşması halinde defans hattının ciddi güç kaybedeceği görüşü hakim.

STOPER TANDEMİ YERLİYE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray, Kaan Ayhan'ın gelişiyle stoper tandemini tamamen yerliye çevirmeyi hedefliyor.

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