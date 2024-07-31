Galatasaray'da sözleşme fesih ihtimali!

Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, takım bulamaması halinde Portekizli oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedebilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sözleşme fesih ihtimali!
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31 Temmuz 2024 08:36
Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 



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