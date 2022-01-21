Galatasaray'da son umut Campos

Kasımpaşa'ya evinde 3-1 mağlup olarak kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray'da son umut Luis Campos.



Başkan Burak Elmas'ın davetiyle İstanbul'a gelen ve Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip eden Portekizli futbol adamı, yönetime detaylı bir rapor sunacak.



TRABZON MAÇINDA DA STADYUMDA



Sarı-kırmızılıların oynayacağı Trabzonspor mücadelesini de stadyumdan takip edecek.



TEKLİFİ KABUL EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ



Campos'un şu an için sportif direktörlük teklifini kabul edip etmeyeceği belirsiz. Campos için danışmanlık fikri de masada dururken, Galatasaray, öz geçmişindeki transfer başarılarını da göz önüne alarak 57 yaşındaki ismin bu görevlerden birini kabul etmesini bekliyor.







