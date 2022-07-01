Galatasaray'da Shomurodov için gözler Roma'da

Galatasaray, 27 yaşındaki Özbek golcüyü kiralama girişimlerini hızlandırdı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Shomurodov için gözler Roma'da
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01 Temmuz 2022 09:43
Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray'da gözler Eldor Shomurodov'a çevrildi.

Sarı kırmızılılar, Özbek santrforu 1 yıllığına kiralamaya yönelik çalışmalarına hız verdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.     

 
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