Galatasaray'da Shomurodov için gözler Roma'da

Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray'da gözler Eldor Shomurodov'a çevrildi.
Sarı kırmızılılar, Özbek santrforu 1 yıllığına kiralamaya yönelik çalışmalarına hız verdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Sarı kırmızılılar, Özbek santrforu 1 yıllığına kiralamaya yönelik çalışmalarına hız verdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.