Galatasaray'da Muslera'nın 9 yıl sonraki talihsizliği!

ST. Johnstone maçında Jason Kerr'i düşürerek kırmızı kart gören Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 9 yıl sonra kırmızı kart gördü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera'nın 9 yıl sonraki talihsizliği!
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06 Ağustos 2021 13:46
ST. Johnstone karşısında ikinci yarıda Aytaç Kara'nın kısa pası sonrasında ceza sahası içinde net pozisyon yakalayan Jason Kerr'i düşüren Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Yaklaşık 9 yıl sonra oyundan atılan Uruguaylı eldiven, son olarak 24 Kasım 2012'de deplasmanda 1-0 kazanılan Elazığ karşılaşmasında kırmızı görerek takımını eksik bırakmıştı.

Muslera'nın penaltı yaptırıp dan atılmasından sonra kalan bölümde kaleyi altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Berk korudu.


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