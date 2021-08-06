Galatasaray'da Muslera'nın 9 yıl sonraki talihsizliği!

ST. Johnstone karşısında ikinci yarıda Aytaç Kara'nın kısa pası sonrasında ceza sahası içinde net pozisyon yakalayan Jason Kerr'i düşüren Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.
Yaklaşık 9 yıl sonra oyundan atılan Uruguaylı eldiven, son olarak 24 Kasım 2012'de deplasmanda 1-0 kazanılan Elazığ karşılaşmasında kırmızı görerek takımını eksik bırakmıştı.
Muslera'nın penaltı yaptırıp dan atılmasından sonra kalan bölümde kaleyi altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Berk korudu.
Yaklaşık 9 yıl sonra oyundan atılan Uruguaylı eldiven, son olarak 24 Kasım 2012'de deplasmanda 1-0 kazanılan Elazığ karşılaşmasında kırmızı görerek takımını eksik bırakmıştı.
Muslera'nın penaltı yaptırıp dan atılmasından sonra kalan bölümde kaleyi altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Berk korudu.