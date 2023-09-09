Süper Lig'de geride kalan 3 maçta kalesini gole kapatan Fernando Muslera iddialı.
Tecrübeli eldiven, Süper Final ile sonuçlanan sezonda 19 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
Uruguaylı kaleci bu sezon kendine ait rekoru kırmayı hedefliyor.
HER MAÇA TAM KONSANTRE!
Henüz kalesinde gol görmeyen 37 yaşındaki büyük tecrübe her maça tam konsantre çıkıyor. Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 15 kupa kaldırdı.
Tecrübeli eldiven, Süper Final ile sonuçlanan sezonda 19 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
Uruguaylı kaleci bu sezon kendine ait rekoru kırmayı hedefliyor.
HER MAÇA TAM KONSANTRE!
Henüz kalesinde gol görmeyen 37 yaşındaki büyük tecrübe her maça tam konsantre çıkıyor. Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 15 kupa kaldırdı.