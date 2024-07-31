Galatasaray'da Miranchuk sürprizi!

Dries Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu arayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Anton Miranchuk'u gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Miranchuk sürprizi!
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31 Temmuz 2024 09:52
Merkez orta saha transferinin ardından Dries Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'ın gündemine Anton Miranchuk geldi.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Son olarak sağ beke Elias Jelert'i transfer eden ve merkez orta saha transferi için girişimlerine devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılıların gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi.

DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İtalyan ekiplerinin de gündeminde yer alan Miranchuk'un durumunu araştırdığı ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verirse Galatasaray Yönetimi Miranchuk için harekete geçecek.

Miranchuk, geride kalan sezonda 38 maçta süre bulurken 8 gol attı ve 7 asist yaptı.





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