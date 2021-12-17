Süper Lig 'de şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atmak üzere olan Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesi kaleci krizi yaşanıyor.



Fernando Muslera'nın Sivasspor deplasmanında Luyindama ile çarpışarak sakatlanması ve en az 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrasında, gözler yedek kalecilere çevrildi.



Başakşehir karşısında kaleyi İsmail Çipe'nin korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hem İsmail'in hem de diğer kaleciler Fatih Öztürk ve Berk Balaban'ın formsuzluğu, teknik direktör Fatih Terim'i ciddi anlamda tedirgin ediyor.



Okan Kocuk pişmanlığı



Terim ve ekibinin en büyük pişmanlığı, sezon başında Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralık verilmesi oldu.



Karadeniz ekibinde çok iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki file bekçisinin, kendisine en ihtiyaç duyulan dönemde kadroda olmaması, Terim'in canını sıkıyor.



Devre arasında geri çağrılması gündemde olan Okan'ın yerine, eldeki kalecileri motive etmeye çalışan Fatih hoca, İsmail'e her fırsatta ona ne kadar güvendiğini anlatıyor.



