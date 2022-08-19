Galatasaray'da iki isim geri döndü

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Omar ve Emin Bayram, Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isim geri döndü
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19 Ağustos 2022 21:19
Galatasaray'da sakatlıkları geçen savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.

Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.

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