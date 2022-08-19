Galatasaray'da iki isim geri döndü

Galatasaray'da sakatlıkları geçen savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram Ümraniyespor maç kadrosunda yer aldı.
Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.
Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.
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