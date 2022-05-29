Galatasaray'da iki başkan adayı da 'Kral' diyor!

Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken, başkan adayları seçilecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.Galatasaray'da Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da başkan seçilse 'yerli statüsünü' düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar.Sabah'ın haberine göre iki başkan adayının da sportif akılları, 25 yaşındaki oyuncu ve menajer ile ön teması kurmuş durumdalar. Mazbatayı aldıkları anda da görüşmeler resmiyete dökülecek.Umut Bozok'un bu aşamada yapacağı tercih de merak konusu. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, sarı kırmızılıların dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği 'çocukluk aşkı' Galatasaray.