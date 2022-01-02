Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pazarlığı

Galatasaray, takımda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak adına Brentford ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pazarlığı
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02 Ocak 2022 13:39
Galatasaray Yönetimi'ni transferde bekleyen zorlu süreçlerden biri de Halil Dervişoğlu konusunda olacak.

21 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasına karar verildi. Ancak kulübü Brentford, 10 milyon Euro'nun altına düşmüyor. Taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar, bonservis bedeli 5 milyon Euro seviyesine geldiğinde işi bitirecek.

Halil ise Galatasaray'la kontrat imzalamak için artık kulüplerin mutabakat sağlamasını bekliyor.




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